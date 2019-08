Scoppia l'incendio a Lido Azzurro, distrutto dalle fiamme un camper

I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono accorsi immediatamente: non appena raccolto l'Sos giunto alla sala operativa. Per il camper, posteggiato a Lido Azzurro a Porto Empedocle, c'è stato però pochissimo da fare. Il mezzo è andato completamente distrutto. L'alta colonna di fumo nero prima e le sirene dei pompieri dopo hanno richiamato l'attenzione non soltanto dei passanti, ma anche dei tantissimi che si trovavano sull'attigua spiaggia. Tanti coloro che si sono inizialmente allarmati. L'emergenza è però, naturalmente, rientrata non appena sono giunti sul posto i vigili del fuoco.

I pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza quel che restava del camper. Ferragosto da dimenticare - veramente - per chi stava utilizzando il camper e lo aveva lasciato posteggiato a Lido Azzurro. Pochi i dubbi sul fatto che la matrice della scintilla iniziale sia stata accidentale.