Brucia l'auto di un pescatore, i carabinieri avviano un'inchiesta

Brucia l’autovettura, una Mercedes M L, di proprietà di un pescatore di 55 anni. E’ accaduto durante la notte fra martedì ed ieri in via Miraglia a Porto Empedocle. Il rogo è stato spento, dopo circa un’ora di intervento, dai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. A richiedere l’intervento dei pompieri sono stati i carabinieri della stazione cittadina.

Militari dell’Arma che hanno già avviato le indagini su quanto è accaduto. Non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Elementi indispensabili per parlare, fin da subito, di un incendio dalla matrice dolosa. Matrice che, però, ieri, non soltanto non veniva esclusa, ma che anzi appariva essere l’ipotesi privilegiata dai carabinieri della stazione di Porto Empedocle che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento.

I militari dell’Arma, cercando di fare chiarezza su quella che è stata la scintilla iniziale dell’incendio, nelle prossime ore, torneranno verosimilmente a sentire il pescatore che utilizzava la Mercedes ML. Spetterà, naturalmente, all’attività investigativa stabilire cosa abbia innescato la fiammata iniziale che, appunto, ieri, non risultava essere chiara.