Brucia la Bmw di un avvocato, la polizia avvia le indagini

Brucia un’autovettura – una Bmw – utilizzata da un avvocato. E’ accaduto nella notte fra venerdì e ieri in un quartiere periferico di Porto Empedocle. Le fiamme – che hanno comunque distrutto l’auto – sono state spente, e a quanto pare non è stato semplice riuscire ad avere la meglio, dai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

Sul posto, per ore ed ore anche i poliziotti del commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle. Pompieri e poliziotti non hanno trovato tracce di liquido infiammabile, né taniche sospette. Elementi indispensabili per parlare, fin da subito, di un incendio dalla matrice dolosa. Ieri, nulla veniva escluso. Nemmeno l’eventuale, ipotetica, matrice dolosa.

Spetterà alle indagini – che ieri, naturalmente, risultavano essere ancora in fase embrionale - accertare cosa abbia innescato la scintilla iniziale che ha devastato la Bmw. I poliziotti, nelle ore successive all’incendio, sono riusciti ad accertare che l’autovettura sarebbe stata utilizzata da un avvocato. Legale che, quasi certamente, come procedura investigativa esige, verrà ascoltato dagli investigatori per capire se abbia avuto o meno dei problemi o dei dissapori con qualcuno. Un dialogo che – come sempre avviene in casi di incendi – potrebbe servire per indirizzare le indagini.