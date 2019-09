Cortocircuito nel frigo e scoppia l'incendio: devastata una pizzeria

Nessun dubbio. Non questa volta. L’incendio, sviluppatosi durante la notte fra venerdì e ieri, nella pizzeria “Il ritrovo” di via Roma a Porto Empedocle, è stato di natura accidentale. A quanto pare, la scintilla iniziale è divampata a causa di un cortocircuito nel frigorifero sistemato nella cucina. Erano le 4 circa quando un passante, notando il fumo che usciva dal locale, ha allertato i soccorsi. In via Roma, in una manciata di minuti, si sono precipitati i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato “Frontiera”. I pompieri sono rimasti al lavoro per oltre tre ore.

Nonostante lo sforzo dei vigili del fuoco, i danni sono stati pesanti. Gli agenti del commissariato cittadino hanno subito avviato le indagini e come prima cosa è stato accertato che non c’erano assolutamente segni di scasso. Meno che mai sulla saracinesca. I vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta quando hanno spento l’incendio si sono occupati, assieme ai poliziotti, del cosiddetto sopralluogo di rito e hanno individuato nel frigorifero, sistemato in cucina, la possibile causa dell’accaduto. Nell’elettrodomestico vi sarebbe stato un cortocircuito e le fiamme si sono, poi, rapidamente sviluppate all’interno dei locali. La stima dei danni, che però si preannunciano essere importanti, ieri, non risultava essere stata fatta o comunque non ne era in possesso la polizia.