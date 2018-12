Impiegati comunali senza stipendio, sit-in davanti la Prefettura e assemblee

Martedì faranno un sit-in davanti la Prefettura di Agrigento. In mano hanno anche un calendario di assemblee quotidiane, di due ore ciascuna, per reclamare attenzione. Sono i dipendenti comunali di Porto Empedocle che da circa un mese hanno proclamato lo stato di agitazione e hanno anche occupato, negli scorsi giorni, gli uffici Finanziari del Municipio.

Non hanno ricevuto gli stipendi di ottobre e novembre e, per tutti loro, si prospetta un Natale “nero” senza la possibilità di ottenere neanche lo stipendio di dicembre, né la tredicesima. Ieri, durante una affollata assemblea, è stato deciso - secondo quanto rende noto Floriana Russo Introito, segretaria generale della Cisl Funzione pubblica - come muoversi nei prossimi giorni. E' scontato, naturalmente, che le proteste verranno sospese nel caso in cui i fondi regionali dovessero rimpinguare le casse del Municipio che è in dissesto finanziario.

"I dipendenti pubblici, essendo creditori privilegiati in quanto sottoscrittori di un contratto di lavoro dipendente direttamente con il Comune di Porto Empedocle ritengono, infatti, di essere i primi destinatari dei fondi destinati all’ente poiché inviati specificatamente per il pagamento dei dipendenti e reclamano, pertanto, la priorità di pagamento rispetto ad altri creditori" - ha scritto la segretaria generale della Cisl Fp - . Nessuno riferimento esplicito, ma, come sembra, si sta innescando una nuova "guerra" con gli operatori ecologici. I netturbini, nelle scorse settimane, hanno fatto quattro giorni di sciopero, di cui due "selvaggio".