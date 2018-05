Accusato di spacciare hashish al liceo, assolto ex studente

Assoluzione perchè il fatto non sussiste: i giudici della sesta sezione della Corte di appello di Palermo, ai quali si era rivolto il difensore dell'imputato, l'avvocato Luigi Troja, hanno annullato la condanna a quattro mesi di reclusione inflitta al ventiduenne Francesco Fiorica, accusato di avere spacciato hashish ad alcuni studenti di un istituto superiore da lui stesso frequentato.

La polizia lo aveva sorpreso, il 23 gennaio del 2014, all'interno dell'istituto scolastico, mentre - secondo l'accusa iniziale - offriva o metteva in vendita quattro dosi di hashish per un peso complessivo di poco superiore ai 2,5 grammi. In primo grado, dopo l'arresto, aveva rimediato una condanna a 4 mesi di reclusione, inflitta con il rito abbreviato. La difesa ha sostenuto in appello che il principio attivo della droga era molto basso e che nessuno degli studenti interrogati avesse mai confermato che Fiorica gli aveva offerto della droga. I giudici hanno creduto alla tesi del possesso finalizzato al consumo personale e hanno ribaltato la sentenza di primo grado.