"Guida in stato d'ebbrezza", condannato a 7 mesi: ai domiciliari

Deve scontare sette mesi. E’ in esecuzione di un’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Palermo che i poliziotti del commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle hanno arrestato un trentottenne.

Il giovane è stato condannato – secondo quanto è stato reso noto dalla polizia di Stato – per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza. Arrivata l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza del capoluogo siciliano, i poliziotti hanno notificato il provvedimento d’arresto e la collocazione dell’empedoclino ai domiciliari. Anche il trentottenne, così come gli altri concittadini sottoposte a misure o provvedimenti, verrà tenuto d’occhio