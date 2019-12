Il miracolo di Natale s'è compiuto: l'empedoclino trapiantato ha lasciato l'ospedale

E' stato dimesso. Con un giorno d'anticipo rispetto al previsto, Guglielmo Trapani ha lasciato ieri l'ospedale dove la sua vita è, praticamente, ricominciata. E lo ha fatto in perfetta forma visto che il suo "rene brasiliano" - per come lui stesso lo ha definito - ha manifestato, fin dall'inizio, un'ottima funzionalità. L'empedoclino, residente in Brasile da 10 anni, è tornato a casa: dalla moglie e dai suoi tre figli. Adesso, per l'intera famiglia, è davvero Natale. Perché il miracolo - con il rientro a casa di Guglielmo - s'è compiuto. Perché la sua vita, adesso, può veramente, concretamente, ricominciare.

A donare la speranza prima e una nuova vita dopo è stato un ufficiale della polizia militare brasiliana: Rodrigo Maciel da Silva che, quattro giorni dopo aver conosciuto Guglielmo Trapani, ha deciso di donargli il rene di cui tanto l'empedoclino emigrato aveva bisogno. Il trapianto è stato effettuato mercoledì 11 dicembre. Ieri, ha lasciato l'ospedale. "Sono stato dimesso con un giorno d'anticipo" - ha detto ad AgrigentoNotizie Guglielmo Trapani - .

La storia di Guglielmo Trapani e il coraggioso gesto di solidarietà umana di Rodrigo Maciel da Silva, motivato dal motto: "Servire e proteggere", resterà come esempio in Brasile così come, dall'altra parte del mondo, nell'Agrigentino. Gli "angeli custodi" esistono. E talvolta - come è stato per Guglielmo - li si incontra in maniera plateale.