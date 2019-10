Salvate 20 persone con una zattera ... ma era solo un'esercitazione

Salvate 20 persone con una zattera. Esercitazione riuscita per la Guardia costiera che ieri ha aperto e utilizzato una zattera di salvataggio ed ha proceduto all’addestramento all’impiego di dotazioni di sicurezza, quali razzi a paracadute e boette fumogene.

In coordinamento con la sala operativa della Capitaneria di porto-Guardia costiera di Porto Empedocle, al comando del capitano di fregata Gennaro Fusco, le motovedette Cp 860 e Cp 2093 e il battello pneumatico Gc 111/B hanno lasciato il loro posto d’ormeggio per dirigersi verso un’area precedentemente individuata per dare inizio alle esercitazioni. Il personale della motovedetta Cp 860 ha avviato l’esercitazione con l’apertura della zattera di salvataggio abilitata al trasporto di 6 persone. Dopo aver effettuato anche la prova di galleggiamento della zattera, con personale militare salito a bordo della stessa zattera, l’esercitazione è proseguita con l’apertura del sistema Scm 20 lanciabile (Sistema collettivo multiplo), omologato per il salvataggio di 20 persone.

Successivamente l’addestramento ha previsto l’accensione di boette fumogene e di razzi a paracadute, normalmente utilizzati per segnalare la propria posizione in mare in caso di sinistro marittimo. "Tutte le esercitazioni si sono svolte con esito positivo, a comprova della perizia marinaresca e della professionalità possedute dal personale militare imbarcato, permettendo - scrivono dalla Guardia costiera - di mantenere ai massimi livelli la prontezza di intervento degli equipaggi e di garantire una buona conoscenza delle attrezzature in dotazione alle motovedette del corpo delle Capitanerie di porto presupposto necessario per la buona riuscita di ogni tipo di missione in mare".