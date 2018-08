"Con il gruppo elettrogeno in spiaggia", denunciato un bagnante

Occupazione di suolo demaniale. E' per questa ipotesi di reato che i carabinieri hanno denunciato alla Procura di Agrigento un nisseno che si era portato, in contrada Caos, sulla spiaggia, un gruppo elettrogeno. L'apparecchiatura è stata, naturalmente, sequestrata. Pare che il gruppo elettrogeno doveva servire per alimentare un frigo e l'impianto elettrico allestito sull'arenile per trascorrere la notte di Ferragosto.