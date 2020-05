Grigliata notturna fra amici, 2 erano rientrati da Londra: tutti in quarantena

I 10 sanzionati – per aver creato un assembramento - di Porto Empedocle dovranno stare adesso in quarantena. Oltre ad essere stati multati dai carabinieri della stazione cittadina, sono stati segnalati all’Asp di Agrigento. Dovranno stare in quarantena anche perché sono venuti a contatto con due giovani concittadini che, a quanto pare, erano rientrati da Londra e che, a loro volta, avrebbero dovuto ultimare lo stato di isolamento domiciliare precauzionale.

Invece, avrebbero preso parte – secondo la contestazione formalizzata dai militari dell’Arma – ad una grigliata serale. Quando i carabinieri sono intervenuti, interrompendo la “festicciola”, c’è stato una sorta di fuggi fuggi generale. Un tentativo di disperdersi che non è servito a nulla perché, appunto, i carabinieri sono riusciti ad identificarli tutti.