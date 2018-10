Tenta di incassare "Gratta e Vinci" da 100 mila euro, ticket falso e 50enne denunciata

Si è presentata ai Monopoli di Stato di Roma con un "Gratta e Vinci" che contrassegnava la vittoria di 100 mila euro. "Gratta e Vinci" che s'è scoperto essere fasullo e l'empedoclina cinquantenne - che ha tentato di incassare la presunta vincita - è stata denunciata, in stato di libertà, per falso e tentata truffa. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia.

Ai responsabili del Monopoli di Stato di Roma, nel momento in cui la donna s'è presentata per l'incasso, è bastato un semplice controllo per appurare che quel "Gratta e Vinci" era falso. L'empedoclina non ha potuto far altro che tornarsene a casa con un pugno di mosche e con una denuncia penale sulla testa.