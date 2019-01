"Allaccio abusivo alla rete elettrica", arrestato autotrasportatore

Appena la scorsa settimana era stata arrestata un’intera famiglia: marito, moglie e due figli. Nelle ultime ore, dopo un nuovo blitz dei carabinieri, è finito nei guai un autotrasportatore. Ancora una volta, dopo una raffica di controlli in private abitazioni, i militari dell’Arma hanno scovato un allaccio abusivo, realizzato artigianalmente naturalmente, alla rete elettrica. Appurato il furto aggravato, per l’autotrasportatore quarantunenne, C. Z., è scattato l’arresto e, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato posto ai domiciliari. Adesso, naturalmente, l’indagato dovrà cercare di spiegare e difendersi.

I controlli dei carabinieri proseguiranno in modo costante per prevenire e contrastare il particolare e diffuso – in ogni angolo dell’Agrigentino - fenomeno. Un fenomeno molto spesso determinato dalla crisi finanziaria delle famiglie o dalla “fame” che dir si voglia. Ma si tratta però, pur sempre, di furto e dunque scattano gli arresti o le denunce alla Procura della Repubblica. Verranno, dunque, controllate le abitazioni “sospette”, ma anche tutte le attività commerciali dove, appunto, i tecnici dell’Enel o i carabinieri, subodorano qualcosa di strano o inusuale.