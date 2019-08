"Ruba due deodoranti in un negozio", denunciata casalinga 20enne

Credendo di riuscire a farla franca, si impossessa di due deodoranti. I suoi gesti repentini non sono però passati inosservati ai proprietari del negozio di Porto Empedocle. Scattato l’allarme furto, nell’attività commerciante si sono precipitati i carabinieri della stazione cittadina. Militari dell’Arma che hanno, appunto, accertato il furto commesso da una casalinga empedoclina ventenne.

La giovane, in considerazione della tenuità del fatto, è stata soltanto denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà rispondere adesso dell’ipotesi di reato di furto. Avrebbe dovuto essere un’ordinaria giornata di lavoro, per gli esercenti commerciali proprietari del negozio, invece per ore hanno dovuto far fronte al trambusto. La giovane, dopo aver girovagato davanti agli scaffali, si era appropriata di due deodoranti. Credeva, certamente, di riuscire ad uscire dal negozio senza essere pizzicata. Cosa che, invece, non è accaduta e dunque è stato richiesto l’intervento dei militari dell’Arma che hanno identificato, e deferito alla Procura, la ventenne e poi hanno recuperato anche i due deodoranti che stavano per essere potati via senza essere pagati.