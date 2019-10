Va al cimitero e al ritorno trova la casa svaligiata: anziana nel mirino

Va al cimitero e quando rientra a casa la ritrova saccheggiata. E' accaduto domenica, ad una anziana, nel quartiere Inficherna. Non è escluso che i ladri - si sono fatti largo dopo aver forzato una finestra al piano terra - conoscessero le abitudini della pensionata. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Dalla residenza, i malviventi hanno rubato pochi monili in oro e cento euro. Rientrata in casa, l'anziana ha fatto la terribile scoperta e non ha potuto far altro che chiedere aiuto alle forze dell'ordine.