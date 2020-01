Un metal detector per trovare oro e soldi? Colpo da 25 mila euro in una casa

Hanno usato un metal detector? Non è chiaro come abbiano fatto, ma la banda di malviventi – che s’è intrufolata all’interno dell’abitazione di un appartenente alle forze dell’ordine – è riuscita a trovare il posto, un autentico nascondiglio, dove erano riposti tutti i preziosi e i soldi della famiglia. Ad essere portato a segno – nella zona fra Durrueli e il Villaggio Bellavista - è stato un colpo da 25 mila euro, se non addirittura di più.

A fare la scoperta, e a chiamare subito i suoi colleghi, è stato il proprietario dell’abitazione. Subito è scattata la “caccia” all’uomo, nella speranza appunto di riuscire immediatamente ad individuare e bloccare qualcuno dei malviventi, ma purtroppo i “topi d’appartamento” non si sarebbero lasciate tracce dietro le spalle. Spetterà, dunque, all’attività investigativa, già avviata, provare a fare chiarezza sull’identità dei balordi che hanno messo a segno la razzia. Difficile pensare ad un delinquente solitario. Verosimile, invece, il fatto che in azione possano essere entrate più persone. Come abbiano fatto a rintracciare il luogo dove i preziosi e i soldi erano custoditi, in quell’abitazione, resta un mistero. A quanto pare, il nascondiglio non sarebbe stato di facile individuazione. Ecco perché non viene esclusa la possibilità – ma non è comunque certo – che i malviventi potessero essere “armato” di qualche apparecchiatura, tipo un metal detector appunto, capace di indicare il luogo dove si trovavano gli oggetti in oro.

Fitto è il riserbo investigativo. Nessuno, ieri, lasciava trapelare – e anche legittimamente – delle indiscrezioni. Appare scontato che le forze dell’ordine sono intenzionate a fare terra bruciata, e anche il più rapidamente possibile, attorno alla banda che ha razziato la residenza di Porto Empedocle. E questo, appunto, per evitare il ripetersi di possibili, analoghi, fatti di microcriminalità. Non è chiaro, non lo era ieri, se i malviventi siano riusciti a farsi largo nell’abitazione dopo qualche effrazione alla porta d’ingresso o ad una finestra.