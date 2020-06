"Allacci abusivi e furto d'acqua": arrestati quattro empedoclini

Allacci abusivi alla rete idrica pubblica e furto d'acqua. I carabinieri della stazione di Porto Empedocle, all’esito degli accertamenti tecnici eseguiti assieme al personale di Girgenti Acque, hanno arrestato 4 persone. A tutti è stata contestata l'ipotesi di reato di furto aggravato.

I militari dell'Arma hanno trovato - in un condominio - degli allacci abusivi: collegamenti fra gli impianti domestici e la rete pubblica dell’acqua potabile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I 4 indagati sono stati sottoposti, su richiesta del pubblico ministero, a processo per direttissima. All’esito dell’udienza, celebratasi stamane, in accoglimento delle istanze dei difensori Nino Gazziano, Salvatore Butera e Alba Raguccia, il giudice dopo avere convalidato gli arresti ha rimesso in libertà gli imputati rinviando il processo a settembre per la scelta di eventuali riti alternativi.