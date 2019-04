Costone di Vincenzella, le 10 famiglie evacuate torneranno a casa a giorni?

Le 10 famiglie evacuate, dopo la frana del costone di contrada Vincenzella, contano di rientrare a casa la prossima settimana. Operai e mezzi sono al lavoro per rimuovere tutti i detriti che si sono staccati dal costone, poi verrà messo in sicurezza il fabbricato con la realizzazione di una paratia ancorata a terra e riempita di pietrisco. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Verrà poi realizzato un sistema di drenaggi e raccolta delle acque da allontanare dai fabbricati.

Rimossi comunque i cumuli di fango e detriti, le famiglie evacuate potranno tornare a casa propria. E a spronare gli stessi operai a fare in fretta sono proprio i residenti della palazzina evacuata in via precauzionale.