Spese per migranti, arriva 1 milione di euro per due comuni

Comuni interessati dal fenomeno migratorio, in arrivo 1 milione di euro per la provincia di Agrigento.

La Regione, attraverso l’Assessorato degli Enti locali ha infatti determinato lo stanziamento di 500mila euro per i comuni di Lampedusa-Linosa e Porto Empedocle, in applicazione della legge regionale 8 del 2018 (in sostanza, la Finanziaria), che prevede uno stanziamento economico straordinario per quattro comuni della Sicilia (i due già citati più Pozzallo e Ragusa) “da destinare a copertura delle spese sostenute e/o da sostenere per far fronte al fenomeno immigratorio”, dei quali il 60% viene destinato in acconto e il restante 40% in seguito a rendicontazione puntuale.