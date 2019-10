"Dichiarò il falso per ottenere il gratuito patrocinio": arrestato empedoclino

Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. E’ per questa ipotesi di reato che un empedoclino quarantanovenne, Alessandro Siracusa, è stato arrestato – in esecuzione di un provvedimento del tribunale di Sorveglianza – dai carabinieri della stazione di Villaseta. L’uomo è stato condannato per aver dichiarato il falso, richiedendo – per la tutela legale – il gratuito patrocinio dello Stato.

La sentenza è definitiva, ma la pena dovrà essere specificata, dall’autorità giudiziaria, perché dovrebbe andare in cumulo. Il quarantanovenne empedoclino, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.