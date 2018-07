Turismo e rilancio economico: ecco gli eventi estivi, ricordando Marco Ferrera

Un calendario di eventi estivi – senza dimenticare chi non c’è più – per creare movimenti turistici e dunque per la rinascita e l’affermazione economica delle piccole e medie imprese della città marinara. L’Esecutivo di Ida Carmina ha approvato – predisponendo un patrocinio, con compartecipazione agli eventi per un totale di 9 mila euro, – l’Estate empedoclina.

“Si tratta di iniziative che sono dirette alla promozione dei luoghi, eventi che interessano i cittadini di ogni età e d’ogni livello culturale – ha scritto la giunta comunale - . Manifestazioni che rappresentano lo strumento per favorire l’aggregazione e la partecipazione di tutta la cittadinanza”. Fra concerti, presentazioni di libri, feste di quartiere, giochi sociali e spettacoli di danza, Ida Carmina e i suoi assessori non hanno voluto dimenticare Marco Ferrera, il capitano della squadra di calcio “Empedoclina”, rimasto vittima di un incidente stradale in via Luca Crescente, fra Porta Aurea e San Leone ad Agrigento, dopo che aveva festeggiato il suo trentasettesimo compleanno.

Per il 13 agosto è stato, infatti, organizzato – in piazza Kennedy - il “Memorial Marco Ferrera”: una manifestazione musicale ed enogastronomica.

Il cartellone degli eventi estivi, già iniziati, è interminabile. Il sipario calerà a settembre subito dopo i festeggiamenti in onore di San Calogero.