Due evasioni dai domiciliari in 3 mesi, arrestato e portato in carcere

Era già evaso dagli arresti domiciliari a metà aprile. Poi lo ha rifatto – secondo la ricostruzione della polizia di Stato – negli scorsi giorni: si allontanò recandosi in casa di un parente. Venne arrestato, dai poliziotti del commissariato “Frontiera” e poi fu ricollocato ai domiciliari.

Nelle ultime ore, però, in esecuzione di un provvedimento del tribunale di Sorveglianza, il trentanovenne empedoclino M. Z. è stato portato in carcere per scontare gli ultimi giorni di pena residua.