Ha dolori al basso ventre: evacuazione medica dalla Moby Zazà per un migrante

Evacuazione medica per un immigrato che si trova a bordo della nave quarantena Moby Zazà. L'uomo sta male e, in codice "giallo", sta per essere trasferito - da una motovedetta della Guardia costiera - alla banchina di Porto Empedocle dove c'è già un'autoambulanza del 118 che lo porterà all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.

L'uomo, così come molti altri migranti, era in fase di sorveglianza sanitaria anti-Covid dopo lo sbarco a Lampedusa. La nave quarantena Moby Zazà si trova in rada davanti Porto Empedocle. A quanto pare, durante la giornata, ha iniziato ad avere dei fortissimi dolori al basso ventre. La Croce rossa, che si occupa della gestione dei migranti sulla nave quarantena, ha chiesto dunque l'evacuazione medica e il trasferimento in ospedale.