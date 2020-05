Evacuazione medica per una 32enne: la donna lascia la "Moby Zazà"

Evacuazione medica in corso dalla nave-quarantena "Moby Zazà" che è in rada a Porto Empedocle. Una donna, di 32 anni, posta in isolamento sulla nave-quarantena, ha gravi scompensi di pressione. A circa 2 miglia dalla costa è stata già inviata la motovedetta della Guardia costiera sulla quale verrà effettuato il trasbordo. Già allertato il 118 che sta facendo giungere sulla banchina di Porto Empedocle un'autoambulanza che trasferirà la giovane immigrata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". La donna viene accompagnata, durante il trasbordo, da un medico e da un infermiere.

