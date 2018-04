"Trovato con droga e fucili", resta in carcere il ventitreenne

Vincenzo Filippazzo - il ventitreenne empedoclino incensurato arrestato alla fine della scorsa settimana perché trovato in possesso di oltre 3 chili e 600 grammi di hashish e di due fucili: uno a canne mozze e l'altro a pompa - resta in carcere. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Alfono Malato, ha convalidato l'arresto e l'applicazione della misura di custodia cautelare in carcere.

L'avvocato Rosario Fiore, il difensore dell'indagato, ha evidenziato - durante l'udienza di convalida - le proprie ragioni, riservandosi di ricorrere al Riesame contro l'applicazione della custodia cautelare in carcere.