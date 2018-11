"Preso con quattro chili di droga e fucili": dopo il patteggiamento torna libero

Dopo il patteggiamento, la revoca della misura cautelare: Vincenzo Filippazzo, empedoclino, 23 anni, arrestato il 13 aprile dopo essere stato trovato in possesso di due fucili e di oltre tre chili e mezzo di hashish, torna del tutto libero.

Il gip Stefano Zammuto, col parere contrario del pubblico ministero Paola Vetro, ha accolto la richiesta difensiva degli avvocati Alfonso Neri e Salvatore Pennica, e gli ha revocato, ritenendo cessate le esigenze cautelari, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Filippazzo, nei giorni scorsi, ha patteggiato 4 anni di reclusione.

L’operazione è stata messa a segno dai poliziotti del commissariato di Porto Empedocle che, durante un ordinario controllo del territorio, si sono insospettiti dopo aver fermato un giovane incensurato che, pare, tenessero d’occhio. Dopo avergli elevato delle sanzioni per violazioni amministrative al codice della strada, gli agenti hanno deciso di procedere a una perquisizione. E nel magazzino usato dal giovane, anche se abilmente occultate, sono state trovate la droga nonchè le armi e le munizioni. All’interno di un magazzino nel quartiere Grandi Lavori, in particolare, sono stati trovati un fucile a pompa calibro 12, un fucile a canne mozze e calcio tagliato, nonché 32 cartucce calibro 12. Scoperta anche della droga e in particolare 3 chili e 660 grammi di hashish divisi in 32 panetti e altri pezzetti di «roba» che, al dettaglio, dovrebbero avere – secondo quanto ipotizzato dalla polizia – un valore commerciale di oltre 20 mila euro.