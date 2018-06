"Scambiò problemi cardiaci con colpo di freddo", medico condannato per omicidio colposo

Un anno di reclusione e una provvisionale, vale a dire un anticipo del risarcimento del danno, per i fratelli e i genitori della vittima: secondo il giudice monocratico Rosanna Croce la responsabilità della morte di Maria Vaccaro, la donna di Porto Empedocle, deceduta a 36 anni il 27 luglio del 2012 dopo il ricovero all’ospedale San Giovanni di Dio, è del medico del pronto soccorso Rosa Manuele. Il medico, difeso dall'avvocato Ninni Giardina, avrebbe omesso di diagnosticare una “sindrome coronarica acuta” che sarebbe stata scambiata per un colpo di freddo.

La donna che accusava dei dolori al braccio e alle spalle, secondo la ricostruzione dell'episodio, sarebbe morta per l'aggravarsi delle sue precarie condizioni cardiache mai diagnosticate.

Il marito della donna, Filippo Principato, assistito dall’avvocato Gianfranco Pilato, qualche ora dopo la morte della moglie, ha presentato una dettagliata denuncia con la quale segnalava “omissioni e negligenze”. La sua costituzione di parte civile e quella dei figli, però, sono state ritirate dopo che hanno ottenuto il risarcimento. Le sorelle, il fratello e i genitori (difesi dagli avvocati Giuseppe Lauricella e Santo Lucia) sono rimasti nel processo e il giudice ha stabilito, oltre al diritto al risarcimento che andrà quantificato in sede civile, anche una provvisionale, vale a dire un anticipo del risarcimento, subito esecutivo, di 30 mila euro per le sorelle della donna e 20 mila euro per il fratello.

Il pm Alfonsa Fiore aveva chiesto la condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione.