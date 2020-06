Sicurezza e inquinamento, ecco dove è vietata la balneazione

Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, così come avviene ogni anno in tutti i Comuni costieri, ha firmato l’ordinanza che vieta la balneazione in alcuni tratti della costa Empedoclina. Un provvedimento legittimato da motivi diversi, naturalmente. Il divieto di balneazione, per l’estate 2020, è stato previsto per il porto di Porto Empedocle e per l’area industriale Asi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per “immissione di acque” inquinate sarà vietata la balneazione al vallone Spinola: un tratto di circa 300 metri e al torrente Salsetto: un tratto di 200 metri. Per motivi di sicurezza, invece, resta off-limits il tratto di circa 550 metri della zona dove sorge la centrale Enel. Il Comune si occuperà, come sempre del resto, di far collocare – in bella evidenza – le specifiche tabelle di divieto. La lista dei luoghi dove prevedere il divieto di balneazione è stata indicata all’ente Comune dal dipartimento Attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico. Il provvedimento di divieto di balneazione rientra invece nei compiti assegnati al sindaco a difesa della salute pubblica e della pubblica incolumità.