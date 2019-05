Troppe discariche abusive, è emergenza igienico-sanitaria: c'è il rischio malattie infettive

Con cadenza quasi settimanale è stata denunciata - dall'ufficiale sanitario Francesco Micciché - l'emergenza igienico-sanitaria. C'è il rischio di zoonosi: malattie infettive trasmesse dagli animali a causa del proliferare della popolazione di ratti e topi. Lo stesso sanitario ha paventato, inoltre, il dilagare del randagismo con rischio per la salute pubblica. Ad apprendere il drammatico quadro di degrado ambientale su Porto Empedocle è stato il consigliere comunale Antonina Pullara.

Pullara, vedendo dilagare il fenomeno delle discariche abusive, ha chiesto ed ottenuto dall'ufficiale sanitario Francesco Miccichè l'accesso agli atti "per poter capire cosa è stato fatto per la situazione igienico-sanitaria di Porto Empedocle - ha spiegato il consigliere Antonina Pullara - . Dagli atti acquisiti, sconcertata, ho appreso che il dottore Miccichè, con cadenza quasi settimanale, ha denunciato agli organi competenti l'emergenza igienico-sanitaria, evidenziando il rischio zoonosi - ricostruisce il consigliere di Porto Empedocle - a causa del proliferare della popolazione murina. Sempre lo stesso sanitario paventa il dilagare del randagismo con rischio per la salute pubblica. Evidenziato anche il propagarsi di un odore nauseabondo proveniente dalla putrefazione dei rifiuti organici depositati lungo i bordi delle strade con la formazione di percolati nauseabondi".

"Nonostante le note di palese preoccupazione per la salute pubblica dell'ufficiale sanitario - ha rimarcato il consigliere Antonina Pullara - l'amministrazione comunale non riesce a prendere seri provvedimenti e a risolvere definitivamente il tragico fenomeno del degrado ambientale ormai caratteristica del Comune di Porto Empedocle".