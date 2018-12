Raid dei vandali la notte di Natale, distrutti parabrezza e lunotti di venti auto

Venti autovetture sono state danneggiate durante la notte di Natale a Porto Empedocle. Il raid in piena regola è avvenuto nelle vie del centro, in particolare via Roma e via Lincoln.

I parabrezza e i lunotti delle auto sono stati ridotti in frantumi. Gli agenti del commissariato Frontiera stanno passando in rassegna i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private a caccia di elementi utili per individuare i responsabili.