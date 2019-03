Cuoco ucraino scomparso nel nulla, nessun indizio: il mistero si infittisce

Nessun indizio, nessuna traccia. E il mistero sulla scomparsa del marittimo ucraino – considerato, da investigatori e inquirenti, disperso - si infittisce. Nonostante le ricerche, le audizioni dei componenti dell’equipaggio e le verifiche anche di carattere tecnico-scientifico, dalla nave cargo - battente bandiera ucraina – non sarebbero saltati fuori elementi per poter capire cosa sia effettivamente accaduto al cuoco che manca all’appello da diversi giorni ormai.

La Procura della Repubblica di Agrigento, con in testa il procuratore Luigi Patronaggio, ha aperto un’inchiesta tant’è che è stato firmato un decreto di perquisizione e di sequestro della grossa imbarcazione. Fino ad ieri però, nonostante i meticolosi controlli, non saltava fuori alcun indizio. L’uomo – questa sembra essere l’unica certezza al momento – è caduto in mare, motivo per il quale i sub hanno già controllato, ispezionato, lo scafo. La Guardia costiera appare verosimile – anche se il riserbo è categorico – che stia, con le motovedette, ispezionando e allargando le ricerche in mare. Dell’inchiesta si stanno, adesso, occupando i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento. Gli agenti del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle hanno, fin da subito, sentito, a sommarie informazioni, i membri dell'equipaggio e tutti avrebbero fornito gli stessi racconti.