La frana del costone Vincenzella, visita a sorpresa di Musumeci

Lo aveva detto arrivando al Genio civile. Fra le criticità di cui si sarebbe occupato c'era anche la frana del costone di Vincenzella. E a sorpresa, ieri pomeriggio, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci si è recato a Porto Empedocle per controllare di persona lo stato di degrado del costone Vincenzella che, ormai da mesi, fa paura agli abitanti che vivono a monte o a valle.

Dallo scorso marzo - quando una palazzina, per un totale di 10 famiglie, del complesso residenziale Arcadia venne sgomberata -, gli empedoclini, a più riprese, hanno invocato l'intervento della massima autorità regionale che ha sempre mostrato grande sensibilità per il problema delle famiglie, intervenendo, in primissima battura, con il finanziamento dei lavori necessari a fare rientrare le persone nelle proprie abitazioni.

Il costone Vincenzella, necessita ora di un nuovo intervento, questa volta risolutivo del problema, per tutta la sua lunghezza. Anche in questo caso, il presidente non si è tirato indietro. Per rendersi conto dell'entità del problema, durante lo spostamento tra Agrigento e Sciacca, si è dunque affacciato sull'alto terrazzo marino alle spalle del complesso residenziale e, alla presenza del responsabile regionale della Protezione civile Siciliana, Foti, ha posto una serie di quesiti sugli interventi ritenuti necessari per la messa in sicurezza del costone. Musumeci ha invitato la Protezione civile ad occuparsi dell'intero iter amministrativo, garantendo i fondi necessari per la realizzazione delle opere e dettando, infine, i tempi di esecuzione. Presente l'amministrazione comunale, con il sindaco Ida Carmina, che, anche a protezione della viabilità e pertanto dell'intera cittadinanza, ha, in più occasioni, chiesto al presidente Musumeci di occuparsi del grave problema del dissesto idrogeologico del costone. Problema che il Comune, a causa del dissesto finanziario, è impossibilitato a risolvere.

All'esito dell'incontro, il presidente ha fissato un nuovo appuntamento. Tra sette giorni a Palermo, affinché presenti il responsabile dell'Utc, Sferlazza, l'assessore al ramo, Vetro, si possa visionare, assieme ai tecnici della Protezione civile regionale e del commissario governativo per l'emergenza idrogeologica, l'intera documentazione in possesso dell'amministrazione e per accelerare il più possibile l'iter che porterà alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del costone.

"Ora non resta che aspettare che si consumino i passaggi amministrativi necessari agli enti e alle amministrazioni preposte per arrivare - ha scritto Vincenzo Mula: rappresentante del complesso residenziale Arcadia - ai tanto agognati lavori, sperando che, da ora in avanti, tutto proceda senza ulteriori intoppi. Quanto agli abitanti dell'intero complesso residenziale Arcadia si alza un solo coro: 'Grazie presidente Musumeci'".

