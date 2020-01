Il Consiglio delibera: "sì" all'urbanizzazione di Ciuccafa

Il consiglio comunale ha deliberato: le opere di urbanizzazione in contrada Ciuccafa si faranno. A fare convocare la seduta – in sessione straordinaria – sono stati i consiglieri Todaro, Scimè, Iacono, Lattuca, Di Emanuele e Bartolotta. Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, ha ricordato, intervenendo alla seduta, che “nessuno vuol perdere tempo o abbia tempo da perdere”.

L’amministratore ha ritenuto però che “la questione presenti delle peculiarità tecnico-giuridiche che certamente sarebbero state dipanate se non fossero intervenuti numerosi intoppi, ai quali si sta cercando di dare valide soluzioni con ogni mezzo – ha dichiarato - . Purtroppo c’è un iter procedurale da rispettare, che rallenta i tempi. Nel più breve tempo possibile, l’ufficio cercherà di dare inizio ai lavori. Vi sono ora tutti gli strumenti perché uffici, Giunta e consiglio comunale possano predisporre gli atti per la realizzazione delle opere in contrada Ciuccafa – ha garantito il sindaco - . La mancanza dei bilanci ha rallentato i tempi – ha concluso - . Auspico che il prossimo anno i residenti di contrada Ciuccafa non trascorrano un altro inverno nelle medesime condizioni degli anni passati”.