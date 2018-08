Consegna irregolare del pane e occupazione di suolo pubblico: raffica di multe

“Guerra” – senza quartiere – all’abbandono dei rifiuti, ma “guerra” anche agli esercenti commerciali che occupano più suolo pubblico rispetto a quanto ne pagano, ai panificatori che consegnano a domicilio senza preoccuparsi del confezionamento del pane, al commercio abusivo e alle irregolarità in materia di codice della strada. Nonostante l’esiguità degli uomini a disposizione: sono 28 i vigili urbani in servizio di cui 14 sono a 18 e a 24 ore, la polizia municipale di Porto Empedocle – coordinata dal comandante Calogero Putrone – ha ingaggiato, nelle ultime settimane, un vero e proprio tour de force. E lo sta facendo per riportare la piena, concreta, legalità su tutti i “fronti”.

Da dopo Ferragosto, con il coordinamento di Prefettura e Questura, la polizia municipale empedoclina tornerà a concentrarsi sul commercio abusivo, esattamente come hanno già fatto assieme a Capitaneria, Guardia di finanza e polizia. Durante il mese di luglio, i vigili hanno elevato mille multe per il mancato rispetto del codice della strada. Negli ultimi giorni, sono stati 6 gli esercenti commerciali multati perché occupavano molto più suolo pubblico rispetto a quanto ne pagano e dopo la sanzione ad un panificatore che aveva aperto anche la domenica, sono stati pizzicati due panificatori che consegnavano a domicilio senza rispettare le prescrizioni sul confezionamento. E le multe, in questi casi, vanno da mille a 3 mila euro.

Nel frattempo, naturalmente, sono andati avanti – e ancora sarà così – i controlli contro gli incivili. Ed è arrivato a 100 il numero delle multe elevate.