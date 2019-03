Irregolare consegna a domicilio del pane, "stangata" per un panificio

Consegna a domicilio del pane senza rispettare le prescrizioni poste a tutela della salute pubblica. La polizia municipale di Porto Empedocle, coordinata dal comandante Calogero Putrone, continua quella che è una “guerra” per garantire il rispetto delle regole e il consumo di prodotti sani. Su segnalazione di alcuni panificatori, tantissimi – nonostante la drammatica carenza di organico – sono stati i controlli effettuati in tutta la città.

Nelle ultime ore, i vigili urbani – dopo aver notato un mezzo che per dimensioni e conformazione poteva sembrare proprio uno di quelli utilizzati per la consegna a domicilio del pane – hanno, dopo aver fermato il furgoncino, effettuato un accertamento mirato. Ed effettivamente gli agenti della polizia municipale ci avevano visto giusto perché all’interno di quel mezzo - che è risultato essere in regola per questo genere di trasporto - c’erano delle ceste di plastica contenenti biscotti e pane sfuso. Prodotti che invece dovrebbero essere – per legge – imbustati e con tanto di indicazioni di tracciabilità. Al panificio è stata dunque elevata una maxi sanzione: 1.500 euro e, inoltre, tutti i prodotti – pane e biscotti – che erano sul furgoncino sono stati sequestrati.

Non erano molti però e questo perché, pare verosimile, molte consegne a domicilio fossero state già effettuate. Si tratta del quinto caso scoperto – e quinta sanzione elevata - nel giro di pochi mesi. Il tutto nonostante la drammatica carenza di vigili urbani.