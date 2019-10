Il Comune ha bisogno di far cassa: in vendita un appartamento a Catania

La Giunta, con in testa il sindaco Ida Carmina, ha deliberato: quell’immobile di via Faraone, a Catania, ricevuto in eredità nel gennaio del 1961 – con tanto di testamento olografo – da Giuseppe Cavaliere Malato, deve essere messo in vendita. Per il Comune di Porto Empedocle è diventato, infatti, un vero e proprio peso. “L’immobile versa in condizioni precarie, comportando continue spese e soprattutto rischi per la pubblica incolumità” – è stato scritto dal Municipio - . Negli anni passati, stando a quanto emerge, sono state già fatte diverse gare per procedere alla vendita dell’alloggio, ma sono andate deserte. Nell’ottobre del 2015, con delibera del commissario straordinario con funzioni di consiglio comunale, è stato approvato il piano delle alienazioni e questo immobile vi rientrava. Di recente, gli uffici comunali hanno fatto una sorta di aggiornamento delle stime. L’ufficio tecnico del Comune Empedoclino ha valutato il valore dell’alloggio di via Faraone, a Catania, in 87 mila euro. E sarà proprio questa la cifra che sarà riportata nel bando come prezzo a base d’asta.

Il Comune di Porto Empedocle, dichiarato in dissesto finanziario nell’ottobre del 2016, ha, di fatto, perennemente esigenza di fondi. E questo naturalmente perché è stato attivato un percorso di risanamento e di equilibrio finanziario. Ecco dunque che viene ritenuto “proficuo l’introito di somme”. Ed è dunque in quest’ottica che rientra la decisione dell’Esecutivo di Ida Carmina di procedere alla vendita dell’immobile ricevuto in eredità.