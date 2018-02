Il Comune paga una fattura, stipendi in arrivo per i netturbini

Arriva una buona notizia per gli operatori ecologici di Porto Empedocle, in arretrato di circa 6 mesi con i loro stipendi. Questa mattina infatti, gli uffici economici del Comune empedoclino hanno versato alle imprese della "Realmarina", una delle due fatture promesse in occasione dell'incontro svoltosi qualche settimana addietro a seguito dello sciopero dei netturbini. Tra domani e al massimo dopodomani, assicurano dagli uffici comunali, sarà versata l'altra fattura in modo che le ditte siano nelle condizioni di pagare parte degli arretrati ai loro lavoratori, due stipendi e la tredicesima mensilità.

Gli operatori ecologici sono in stato di agitazione permanente ormai dallo scorso novembre, visto che devono ancora riscuotere gli stipendi di marzo, aprile maggio, novembre e dicembre 2017, la tredicesima e due rate della quattordicesima. Le imprese della Realmarina, sono invece ferme al saldo della fattura di maggio 2017. Con questi soldi il Comune non si mette comunque in pari con i debiti che ha nei confronti delle ditte della Realmarina per servizi già resi. Quello che si aspetta adesso, è la riunione per stabilire modi e tempi del piano di rientro che dovrebbe servire alle imprese di recuperare i soldi anticipati e di poter così pagare puntualmente gli operatori ecologici.