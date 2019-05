Coltellaccio in macchina e hashish in moto: una denuncia e una segnalazione

Un trentottenne trovato con un coltellaccio in macchina e un quindicenne che aveva in tasca mezzo grammo di hashish. Il primo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Il minorenne è stato, invece, segnalato alla Prefettura quale consumatore abituale di stupefacenti.

E’ accaduto tutto a partire dalla serata di venerdì quando i carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno effettuato una raffica di controlli su tutto, o quasi, il territorio cittadino. Durante uno dei primi posti di blocco, è stato controllato un trentottenne disoccupato che era alla guida di un’autovettura. Notato il suo nervosismo, i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione dell’auto e subito è saltato fuori un coltello lungo circa 15 centimetri. L’arma bianca è stata sequestrata e l’empedoclino è stato deferito, alla Procura di Agrigento, per l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Poche ore dopo, in un altro posto di controllo – sempre realizzato dai carabinieri – è incappato un quindicenne empedoclino. Anche in questo caso, i carabinieri di Porto Empedocle hanno effettuato una perquisizione e dalle tasche del minorenne è saltato fuori mezzo grammo di hashish. L’adolescente è stato segnalato, alla Prefettura di Agrigento, quale consumatore abituale di stupefacenti. Adesso verrà invitato – come sempre avviene in casi di questo genere - a seguire un percorso di recupero.