Estradato per quattro condanne per furto in Belgio ma potrà chiedere la revisione

“La consegna è subordinata alla condizione che l’autorità giudiziaria richiedente fornisca adeguate assicurazioni a garantire all’interessato - giudicato in contumacia - la possibilità di azionare gli strumenti giudiziari adeguati, in Belgio, per difendersi utilmente e se del caso, richiedere nuovi giudizi”.

La Corte di appello di Palermo, come chiesto dall’avvocato Davide Casà, difensore del trentenne Calogero Colombo, di Porto Empedocle, arrestato in esecuzione di un mandato di arresto europeo per tre furti in Belgio, “stoppa” la consegna senza condizioni del presunto ladro che, anche in Italia, è coinvolto in varie vicende giudiziarie. Il legale, nel corso dell’udienza in cui si doveva decidere sull’estradizione, ha chiesto alla Corte di appello presieduta da Fabio Marino di tenere conto della circostanza che “Colombo è stato giudicato in contumacia, senza possibilità di difendersi”.

I giudici, quindi, hanno disposto la consegna alle autorità belghe, che avevano emesso nei suoi confronti quattro mandati di arresto europeo, solo alla condizione che possa essere messo nelle condizioni di chiedere una sorta di revisione del processo e, in ogni caso, scegliere in quale Stato espiare la pena. Colombo deve scontare un anno di reclusione per un furto in appartamento mentre per un doppio colpo in altrettanti negozi di un centro commerciale deve scontare invece 16 mesi. I due successivi provvedimenti riguardano fatti analoghi puniti con una pena di oltre quattro anni.