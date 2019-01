Colla nella serratura di oltre 10 negozi e della Posta, aperta un'inchiesta

Supermercati, panifici, bar, macellerie e farmacie. Ma anche la succursale dell'ufficio postale. Sono almeno una decina le attività commerciali della zona dei Grandi Lavori e dell'Altipiano Lanterna che sono, prepotentemente, entrati nel mirino di un ignoto. Una persona che ancora non è chiaro se sia un vandalo o se abbia potuto avere mire estorsive. Gli esercenti commerciali, nei giorni scorsi, hanno trovato le serrature "invase" dalla colla.

Hanno provato, e anche ripetutamente, ad aprire le attività commerciali, ma non ci sono riusciti e non hanno potuto far altro che richiedere l'intervento di personale esperto. Operai che hanno dovuto sostituire le serrature. Soltanto una, inizialmente, la denuncia alle forze dell'ordine: quella di un supermercato.

Sia la polizia che i carabinieri hanno avviato le indagini. Nessun dubbio su un dettaglio che non è di poco conto: tutto è accaduto in un'unica notte. Ed è proprio questo dettaglio che sembrerebbe far privilegiare l'ipotesi che ad agire, verosimilmente, è stato un vandalo. E quella è stata una notte di follia. Spetterà alle indagini del commissariato di polizia e della stazione dei carabinieri, però, mettere dei punti fermi e fare chiarezza sia sull'accaduto che sull'identità dell'autore.

Al momento, l'inchiesta avviata è per danneggiamento.