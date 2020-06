Festa della Marina, il prefetto: "Grazie per il vostro impegno sul 'caldo' fronte dell'immigrazione"

“E’ un momento particolare della storia dovuto alla pandemia, ma abbiamo comunque voluto ricordare i caduti del mare. Rivolgo un pensiero a tutti i colleghi che purtroppo sono deceduti a causa del Coronavirus. E’ importante essere vicini alle famiglie”. Lo ha detto il comandante della Guardia costiera, il capitano di fregata Gennaro Fusco, a margine della sobria celebrazione della festa della Marina militare che si è svolta in piazza Marinai d'Italia a Porto Empedocle.

Ricordate le vittime del Coronaviru durante la cerimonia del 2 giugno

„ 2 giugno in memoria delle vittime del Covid, il prefetto: "Viviamo la ripresa con responsabilità"

Come da tradizione, anche se con mascherine sul volto e distanziamento interpersonale da rispettare, è stata deposta una corona al monumero dei caduti, davanti al quale le istituzioni hanno reso omaggio. L’emergenza sanitaria ha dunque influenzato anche questa cerimonia a cui ha partecipato, tra gli altri, anche il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. “E’ un momento di vicinanza alla Marina che – ha detto il prefetto - sta dando un contributo importante, in questa provincia, in modo particolare sul versante 'caldo' dell’immigrazione”.