Fabbricato rischia di crollare, il sindaco: "Venga messo in sicurezza"

I vigili del fuoco sono già intervenuti per rimuovere i tratti di intonaco pericolante. “E’ necessario e urgente – accertate le condizioni di degrado della parte sommitale di uno stabile della centralissima via Roma – provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi per salvaguardare la pubblica e la privata incolumità” – hanno scritto dal Comune di Porto Empedocle.

Municipio da dove il sindaco Ida Carmina ha firmato l’ordinanza affinché lo stabile venga, dunque, messo in piena sicurezza. E’ necessario procedere “sulla parte sommitale dell’edificio, che costituisce pericolo per la pubblica incolumità, attraverso il rifacimento e consolidamento del muro di protezione del terrazzo, nonché di ogni altra opera ritenuta necessaria sempre a salvaguardia – aggiungono dal palazzo di città - . E i lavori dovranno avere inizio immediato e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla notifica”. I proprietari sono stati avvertiti di un dettaglio non indifferente: “l’eventuale inottemperanza all’ordinanza comporterà la comunicazione dell’inadempienza all’autorità giudiziaria”. A lavori conclusi, dovrà essere presentata una idonea relazione tecnica dalla quale “si dovrà evincere che i lavori sono stati realizzati a perfetta regola d’arte, nonché produrre appositi formulari concernenti l’avvenuto conferimento in discarica del materiale proveniente dalle demolizioni”.