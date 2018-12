La vecchia casa dei nonni di Andrea Camilleri verrà rasa al suolo

Niente puntelli, niente reti. Casa Fragapane, la residenza dei nonni dello scrittore Andrea Camilleri, diventata sede dell'omonima fondazione, verrà rasa al suolo. Nelle scorse settimane, dopo una violenta ondata di maltempo, era in parte crollata. Il Comune di Porto Empedocle aveva intimato la messa in sicurezza dell'immobile. La figlia dello scrittore, Andreina, ha individuato l'ingegnere Pasquale Patti quale direttore dei lavori per la messa in sicurezza. E con relazione tecnica dell'ingegnere Patti - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - casa Fragapane va demolita.

"Dal punto di vista strutturale, la costruzione non da nessuna garanzia per il suo mantenimento, per cui l'unica soluzione per garantire la pubblica e privata incolumità - riporta, sempre il quotidiano La Sicilia, la relazione tecnica - è di procedere alla demolizione". A giorni dovrebbero dunque iniziare, quasi in simultanea, sia i lavori di demolizione della casa Fragapane-Camilleri che quelli per realizzare un percorso alternativo.