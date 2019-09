Cibo in cattivo stato: maxi multa e sequestro in uno stabilimento

Carne, pesce e altri generi alimentari in cattivo stato di conservazione. E’ quanto hanno trovato i carabinieri del Nas durante un controllo, assieme ai militari dell’Arma della stazione di Porto Empedocle, in uno stabilimento balneare. Ben 25 i chili di prodotti alimentari che sono stati, appunto, sequestrati ai fini della distruzione. Tre mila euro di sanzione amministrativa sono stati elevati al titolare dello stabilimento balneare di Porto Empedocle e a carico del titolare è scattata una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Quanto è avvenuto nelle ultime ore, a Porto Empedocle, non è altro che l’ennesimo controllo – con tanto di sequestro di generi alimentari in cattivo stato di conservazione, denuncia e sanzioni – realizzato, tanto in centro che lungo i lidi, nella città.

I controlli lungo i lidi proseguiranno – confermano dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento – fino alla fine della stagione estiva. Ma è scontato che il Nas e i militari dell’Arma delle varie stazioni della provincia non tralasceranno, sempre in merito alla massima attenzione alla salubrità dei generi alimentari, tutte le altre attività di ristorazione o di movida, così come i vari esercizi commerciali che si occupano di somministrazione di alimenti e bevande.