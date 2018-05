Chiama il 112 e minaccia il suicidio, i carabinieri salvano un 37enne

Chiama il 112 e minaccia il suicidio. Protagonista, suo malgrado, di quella che è stata un’autentica “caccia” all’uomo, è stato un trentasettenne di Porto Empedocle.

Il carabiniere del 112, con grande sangue freddo, è riuscito a far continuare a parlare l’uomo che sarebbe stato in stato confusionale, ed è, nel frattempo, riuscito a far scattare l’allarme e a dirottare la pattuglia dei militari dell’Arma di Porto Empedocle sul posto dove si trovava l’interlocutore. I carabinieri, giunti sul posto e rintracciato l’uomo, lo hanno poi dissuaso.