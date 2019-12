Capodanno a Porto Empedocle: vietati botti, alcol e contenitori di vetro

Gli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora potranno restare accesi fino alle 3. Così come fino allo stesso orario potranno andare avanti le attività di intrattenimento musicale. In via Roma, nell'area adiacente al palazzo di città, a Porto Empedocle, ci sarà - per festeggiare il Capodanno 2020 - l'esibizione dello speaker di Rete 94 Giovanni Volpe e dei dj Marco Cinquemani e Cristofer. Niente botti però a Porto Empedocle. Lo ha deciso il sindaco Ida Carmina che ha firmato un'apposita ordinanza. Un provvedimento che prevede anche - "per prevenire eventuali situazioni di pericolo" - il divieto di bevande in contenitori di vetro, il consumo eccessivo di alcol, la vendita e l'uso di petardi, artifici pirotecnici di ogni genere. Vietato anche portare il cosiddetto spray al peperoncino nell’area dove avrà luogo il concerto di Capodanno.

"Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza alle prescrizioni verranno punite con la sanzione che va da un minimo di 260 euro ad un massimo di 780 euro" - ha scritto il sindaco Ida Carmina - .