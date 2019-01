Riqualificazione e boccata di ossigeno per i disoccupati: 2 cantieri scuola

Due cantieri scuola per realizzare opere pubbliche di una certa importanza, ma anche - e soprattutto - per dare una boccata d'ossigeno ai disoccupati di Porto Empedocle. E' su questo che l'amministrazione comunale, sindaco Ida Carmina in testa, ha iniziato a lavorare. E lo ha fatto nominato il responsabile unico del procedimento: l'architetto Calogero Noto Campanella che è il responsabile del terzo settore - Lavori pubblici, Assetto territoriale, Gestione servizi esterni e programmazione negoziata.

I cantieri previsi sono uno per la realizzazione e il rifacimento dei marciapiedi di via Ugo La Malfa e del primo tratto di via Aldo Moro e un altro per il rifacimento della pavimentazione e dell'arredo urbano di piazza Aristotele e per il rifacimento dei marciapiedi del secondo tratto di via Aldo Moro.

L’amministrazione comunale di Porto Empedocle, attenta alle problematiche dell’occupazione e del mondo del lavoro, intende di fatto concorrere al finanziamento per la riqualificazione dell’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. E per questo motivo ha promosso due cantieri scuola per disoccupati. Ad orientare gli interventi l'ufficio tecnico "su aree degradate o abbandonate, ricadenti nelle zone dove si registra maggiore disagio sociale" - è stato scritto nel provvedimento del Municipio - è stato proprio il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina - . E con delibera della fine dell'anno, della Giunta, si è arrivati all'individuazione delle opere di riqualificazione dell'area ad Ovest dello stadio comunale: le vie Ugo La Malfa e Aldo Moro e piazza Aristotele.