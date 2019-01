Cantiere scuola per lavori in parrocchia, il prete chiede "aiuto" al Comune

Lavori di manutenzione straordinaria all’interno di alcuni locali di proprietà della parrocchia Maria Santissima del Buon Consiglio. E’ per realizzare questo progetto – aiutando, di fatto, anche i disoccupati – che la parrocchia intende concorrere al finanziamento dell’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. Un finanziamento per aprire un cantiere scuola per i disoccupati. Il sacerdote, Leopoldo Argento, legale rappresentante della parrocchia Maria Santissima del Buon Consiglio ha chiesto, però, naturalmente, il supporto dell’amministrazione. Serviva, del resto, un responsabile unico del procedimento di ristrutturazione dei locali adibiti a servizio della collettività.

E il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, nelle ultime ore, ha firmato la nomina del Rup. Si tratta dell’architetto Calogero Noto Campanella, responsabile del settore 3 - Lavori pubblici. In questo modo, la parrocchia potrà muovere il passo ulteriore per partecipare all’iter e cercare di ottenere un finanziamento.

Anche il Municipio di Porto Empedocle, dal canto suo, si sta muovendo per due cantieri scuola per realizzare opere pubbliche e per dare una boccata d'ossigeno ai disoccupati. I cantieri previsti sono uno per la realizzazione e il rifacimento dei marciapiedi di via Ugo La Malfa e del primo tratto di via Aldo Moro e un altro per il rifacimento della pavimentazione e dell'arredo urbano di piazza Aristotele e per il rifacimento dei marciapiedi del secondo tratto di via Aldo Moro.