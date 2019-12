Inciampa per una buca e riporta una frattura, Comune trascinato in tribunale

Esce da casa del figlio e inciampa, a causa di una buca, vicino ad un tombino. Finisce sull’asfalto e riporta la frattura scomposta del malleolo peronale destro. L’incidente si è verificato, in piazza Raffaello, il 10 ottobre del 2017. Il Comune, adesso, è stato citato davanti al tribunale di Agrigento: l’empedoclina che rimase ferita chiede un risarcimento danni di 16.451,12 euro.

L’ente ha deciso di costituirsi in giudizio per tutelare i propri interessi e non avendo un suo ufficio legale sta procedendo al conferimento dell’incarico ad un professionista esterno scelto dall’amministrazione. Per il Municipio di Porto Empedocle si tratta dell’ennesima richiesta di risarcimento danni e dell’ennesima citazione a giudizio. Neanche una settimana prima, infatti, è arrivata un’altra citazione a giudizio davanti al tribunale. Una donna che il 25 maggio dello scorso anno ha avuto un incidente, a causa di una buca presente sul marciapiede di via Dello Sport ed ha riportato la frattura scomposta di un polso, ha chiesto il risarcimento danni di 21.594,29 euro.

In questo caso, come in quello di piazza Raffaello, l’ufficio Contenzioso ha chiesto la documentazione fotografica panoramica in originale del luogo esatto dove è avvenuto l’incidente, per accertare la eventuale responsabilità dell’ente. Sempre lo stesso ufficio ha chiesto al settore Tecnico di effettuare un sopralluogo e di relazionare. Ed effettivamente buca sotto il marciapiede è stata trovata “ed era dovuta ad un ripristino fatto male – emerge dalla relazione - in seguito alla realizzazione di uno scavo per la collocazione di un cavo di messa a terra, di cui nessun abitante della zona ha saputo dare notizie in merito a chi avesse effettuato i lavori”. Adesso, la “faccenda” finirà davanti ad un giudice.