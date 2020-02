Porto Empedocle, bilancio stabilmente riequilibrato ancora al palo

L’annuncio del “bilancio stabilmente riequilibrato” è di dicembre. Per la precisione, era il 5 del mese quando la delibera venne votata, l’11 quando fu proclamato il lieto evento alla stampa, alla presenza anche della deputazione regionale e nazionale. “Ci siamo rimboccati le maniche per risanare le casse comunali”, era stato l’annuncio dell’Amministrazione comunale.

Così, se la delibera arriverà solo qualche giorno dopo sull’albo pretorio, il bilancio non ha ancora trovato la “via” del Consiglio comunale dopo due mesi.

Il motivo è prettamente tecnico e la storia in sé non è esattamente una novità: poco prima di Natale, infatti, si disse che i revisori dei conti avevano individuato alcune criticità che avrebbero avuto bisogno di interventi “correttivi” al bilancio. Niente di insuperabile, si disse. E così è, confermano ancora oggi dal Comune, per quanto le criticità in questione non sono state ancora superate e questo blocchi sostanzialmente non solo il singolo bilancio consolidato, ma anche tutti gli altri provvedimenti connessi a questo, come tutti gli altri strumenti finanziari (parliamo dei bilanci dal 2016 ad oggi) e anche atti come il piano del fabbisogno del personale che consentirebbe le stabilizzazioni.

A quanto pare Municipio, assessore al Bilancio e società di consulenza esterna che oggi sostituisce a tutti gli effetti l’ufficio finanziario, hanno un’interlocuzione in corso con i revisori, ma il parere tarda ad arrivare anche perché i tecnici sarebbero anche impegnati in altre attività in enti diversi da quello empedoclino. I tempi quindi potrebbero essere più lunghi di quelli inizialmente preventivati, anche se, appunto, le criticità non sono insuperabili ma sarebbero quasi unicamente di natura tecnica.